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Генштаб: Россия наступает на дороги из Бахмута, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 07:15
Генштаб: Россия наступает на дороги из Бахмута, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта - Фото
Фото: 30 ОМБр им. князя Константина Острожского

Силы обороны Украины в течение субботы, 22 апреля, отбили 58 российских атак на трех основных направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Бахмутском направлении Россия наступала возле сел Хромово и Ивановское, через которые проходят последние дороги из Бахмута, а также возле Григоровки, расположенной в нескольких километрах к северо-западу от города. Наступательные деяния России были безуспешными, указывает Генштаб.

Генштаб: Россия наступает на дороги из Бахмута, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового (севернее Авдеевки), также безуспешно.

Генштаб: Россия наступает на дороги из Бахмута, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские войска отражали атаки противника в районе Марьинки.

Генштаб: Россия наступает на дороги из Бахмута, идут ожесточенные бои за Марьинку – карта

На Лиманском направлении россияне не наступали, на Купянском они ограничиваются обстрелами, а на Запорожском и Херсонском держат оборону и отстреливаются.

В течение суток Украина сбила российский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника противника: два разведывательных (Орлан-10 и Zala), а также два дрона-камикадзе типа "Ланцет".

  • Генерал Сырский заявил, что украинские воины своими действиями в Бахмуте истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.
  • Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев в Бахмуте может хватить еще на два месяца.

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, при таких условиях сложно удерживать позиции — Минобороны

Андрій Водяний
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