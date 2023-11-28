Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жестокие бои под Авдеевкой и Херсоном — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино

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Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. В направлении Купянска было отбито три атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

Вблизи Кременной безуспешными были 12 штурмов в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполовки и Торского.

Под Бахмутом украинские воины отбили 28 атак около Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжаются штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, но несут потери, ВСУ отбили 23 штурма в районах Новобахмутовки, Бердичей, Авдеевки, Опытного, Северного и Тоненького.

Также отбито девять атак в районах Марьинки и Новомихайловки. В Запорожской области враг три раза безуспешно контратаковал возле Работино и Новопрокоповки. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм, уничтожают тылы противника и ведут контрбатарейную борьбу.

Ракетчики поразили пункт управления и три района сосредоточения личного состава, вооружения и техники.