Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, жорстокі бої під Авдіївкою та Херсоном — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 84 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська було відбито три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної безуспішними були 12 штурмів у районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Торського.

Під Бахмутом українські воїни відбили 28 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, одночасно тривають штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, але зазнають втрат, ЗСУ відбили 23 штурми в районах Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та Тоненького.

Також відбито дев'ять атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області ворог тричі безуспішно контратакував біля Роботиного та Новопрокопівки. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм, знищують тили противника та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Ракетники вразили пункт управління та три райони зосередження особового складу, озброєння та техніки.

Авдіївка. ЗСУ: Через негоду менше дронів окупантів, але більше авіаударів.

СтратКом ВСУ показав, як виглядав Авдіївський коксохім станом на 7 листопада.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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