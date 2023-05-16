Генштаб: Россия наступает в Бахмуте, жестокие бои, атакует выезд на Константиновку — карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют выезд из города на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, за сутки на Донбассе произошло 49 боевых столкновений.

В районе Купянска россияне пытались улучшить тактическое положение и безуспешно атаковали вблизи Масютовки и Новоселовского.

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, также враг наступал в направлении Ивановского (трасса на Константиновку), однако украинские воины отбились.

Около Донецка противник атаковал в районе Авдеевки, успеха не имел. Силы обороны отбили многочисленные штурмы в Марьинке.



Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено шесть ударных беспилотников разных типов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.