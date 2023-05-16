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Генштаб: Россия наступает в Бахмуте, жестокие бои, атакует выезд на Константиновку — карта

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 06:44
Генштаб: Россия наступает в Бахмуте, жестокие бои, атакует выезд на Константиновку — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют выезд из города на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, за сутки на Донбассе произошло 49 боевых столкновений. 

В районе Купянска россияне пытались улучшить тактическое положение и безуспешно атаковали вблизи Масютовки и Новоселовского.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, также враг наступал в направлении Ивановского (трасса на Константиновку), однако украинские воины отбились. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка противник атаковал в районе Авдеевки, успеха не имел. Силы обороны отбили многочисленные штурмы в Марьинке. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено шесть ударных беспилотников разных типов. 
Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. 
  • 13 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
  • Утром 15 мая Сырский заявил, что успех контратак ВСУ в районе Бахмута "необходимо воспринимать как частичный".

Читайте также: Маляр: РФ подтягивает к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды, ВСУ продвигаются

Дмитрий Гриниченко
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