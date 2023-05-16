Генштаб: Россия наступает в Бахмуте, жестокие бои, атакует выезд на Константиновку — карта
Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют выезд из города на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, за сутки на Донбассе произошло 49 боевых столкновений.
В районе Купянска россияне пытались улучшить тактическое положение и безуспешно атаковали вблизи Масютовки и Новоселовского.
Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, также враг наступал в направлении Ивановского (трасса на Константиновку), однако украинские воины отбились.
Около Донецка противник атаковал в районе Авдеевки, успеха не имел. Силы обороны отбили многочисленные штурмы в Марьинке.
Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено шесть ударных беспилотников разных типов.
- 13 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
- Утром 15 мая Сырский заявил, что успех контратак ВСУ в районе Бахмута "необходимо воспринимать как частичный".
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