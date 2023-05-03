Генштаб: Россия штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Начала атаковать Нью-Йорк — карта

Российские оккупанты штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, начали атаковать в направлении Нью-Йорка, Вооруженные Силы Украины отбили около 30 атак на Донбассе за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в направлении Лимана противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки — россияне хотели найти слабые места в обороне ВСУ.

Продолжаются бои за Бахмут, также враг начал атаковать в направлении Нью-Йорка (вблизи Торецка и Горловки).

Около Донецка захватчики пытались наступать вблизи Северного, Марьинки и Новомихайловки, успеха не имели.

Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, также воины сбили пять разведывательных беспилотников разных типов и дрон-камикадзе "Ланцет". Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения пехоты и склад боеприпасов.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.

ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 пушки и 56 РСЗО.

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Дмитро Гриниченко

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