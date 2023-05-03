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Генштаб: Россия штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Начала атаковать Нью-Йорк — карта

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 19:18
Генштаб: Россия штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Начала атаковать Нью-Йорк — карта - Фото
Танки ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку, начали атаковать в направлении Нью-Йорка, Вооруженные Силы Украины отбили около 30 атак на Донбассе за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в направлении Лимана противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки — россияне хотели найти слабые места в обороне ВСУ.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжаются бои за Бахмут, также враг начал атаковать в направлении Нью-Йорка (вблизи Торецка и Горловки).

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка захватчики пытались наступать вблизи Северного, Марьинки и Новомихайловки, успеха не имели. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Militay Land)

Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, также воины сбили пять разведывательных беспилотников разных типов и дрон-камикадзе "Ланцет". Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения пехоты и склад боеприпасов. 

  • Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • 1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.
  • ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 пушки и 56 РСЗО.

Читайте также: ВСУ: Россия скоро установит рекорд Гиннесса по количеству сроков оккупации Бахмута. План сорван

Дмитро Гриниченко
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