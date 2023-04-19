Генштаб: Россия снова наступает на Угледар, ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку — карта
19.04.2023, 18:26
Танки ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты возобновили атаки в направлении Угледара, идут ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 40 атак за день на Донбассе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что россияне несут значительные потери, но атакуют в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки — за Бахмут и Марьинку идут наиболее ожесточенные бои.
Враг безуспешно наступал в районе Кременной, чтобы улучшить тактическое положение.
Продолжается наступление на Бахмут, идут тяжелые бои за город.
Вблизи Донецка оккупанты атаковали в районе Авдеевки, Водяного, Первомайского, Победы и Марьинки — у двух последних населенных пунктов были отбиты многочисленные штурмы. Также противник пытался наступать в районе Угледара, но не имел успеха.
Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения пехоты, ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также два склада боеприпасов.
- Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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