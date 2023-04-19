Генштаб: Россия снова наступает на Угледар, ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку — карта

Российские оккупанты возобновили атаки в направлении Угледара, идут ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 40 атак за день на Донбассе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что россияне несут значительные потери, но атакуют в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки — за Бахмут и Марьинку идут наиболее ожесточенные бои.

Враг безуспешно наступал в районе Кременной, чтобы улучшить тактическое положение.

Продолжается наступление на Бахмут, идут тяжелые бои за город.

Вблизи Донецка оккупанты атаковали в районе Авдеевки, Водяного, Первомайского, Победы и Марьинки — у двух последних населенных пунктов были отбиты многочисленные штурмы. Также противник пытался наступать в районе Угледара, но не имел успеха.

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения пехоты, ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также два склада боеприпасов.

Дмитро Гриниченко

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