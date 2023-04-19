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Генштаб: Россия снова наступает на Угледар, ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку — карта

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 18:26
Генштаб: Россия снова наступает на Угледар, ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку — карта - Фото
Танки ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты возобновили атаки в направлении Угледара, идут ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 40 атак за день на Донбассе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что россияне несут значительные потери, но атакуют в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки — за Бахмут и Марьинку идут наиболее ожесточенные бои. 

Враг безуспешно наступал в районе Кременной, чтобы улучшить тактическое положение. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)
Продолжается наступление на Бахмут, идут тяжелые бои за город. 
Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Вблизи Донецка оккупанты атаковали в районе Авдеевки, Водяного, Первомайского, Победы и Марьинки — у двух последних населенных пунктов были отбиты многочисленные штурмы. Также противник пытался наступать в районе Угледара, но не имел успеха. 
Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения пехоты, ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также два склада боеприпасов. 
  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов – видео

Дмитро Гриниченко
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