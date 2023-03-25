Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Авдеевки, Марьинки, Кременной – карта
За минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, пытались наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Кременной. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 25 марта.
Захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские бойцы отразили на них 59 атак противника.
Авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 и шесть беспилотников разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.
В Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовать Бахмут, а также в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно атаковали в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.
- Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".
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