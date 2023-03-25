Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Авдеевки, Марьинки, Кременной – карта

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, пытались наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Кременной. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 25 марта.

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Захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские бойцы отразили на них 59 атак противника.

Авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 и шесть беспилотников разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

В Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовать Бахмут, а также в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно атаковали в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

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Наталія Медведєва

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