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Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Авдеевки, Марьинки, Кременной – карта

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 06:41
Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Авдеевки, Марьинки, Кременной – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, пытались наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Кременной. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 25 марта.

Захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские бойцы отразили на них 59 атак противника.

Авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Бойцы ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 и шесть беспилотников разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

В Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовать Бахмут, а также в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области.

Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Авдеевки, Марьинки, Кременной – карта

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное.

Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Авдеевки, Марьинки, Кременной – карта

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно атаковали в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар.

Генштаб: Россияне штурмуют Бахмут, атакуют у Авдеевки, Марьинки, Кременной – карта

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

  • 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать.
  • Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом

Наталія Медведєва
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