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Генштаб: Силы обороны отбили более 20 атак россиян, уничтожили вертолет и шесть БПЛА врага

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10.04.2023, 18:24
Генштаб: Силы обороны отбили более 20 атак россиян, уничтожили вертолет и шесть БПЛА врага - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 10 апреля, Силы обороны отбили более 20 атак российских оккупантов, уничтожили вражеский вертолет и шесть беспилотников. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

Как отмечается, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на штурмах на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"За эти сутки было отражено более 20 атак противника", – сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка.

На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать, пытается взять под полный контроль Бахмут, бои продолжаются. В течение суток оккупанты безуспешно штурмовали недалеко от Богдановки и Хромового.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне атаковали в районе Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, успеха не имели.

Авиация Сил обороны с начала суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Был сбит вражеский вертолет Ми-24 и шесть БПЛА разных типов (два из них – ударные, четыре – разведывательные).

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.

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Наталія Медведєва
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