Генштаб: Силы обороны отбили более 20 атак россиян, уничтожили вертолет и шесть БПЛА врага
Сегодня, 10 апреля, Силы обороны отбили более 20 атак российских оккупантов, уничтожили вражеский вертолет и шесть беспилотников. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.
Как отмечается, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на штурмах на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"За эти сутки было отражено более 20 атак противника", – сообщает Генштаб.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка.
На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать, пытается взять под полный контроль Бахмут, бои продолжаются. В течение суток оккупанты безуспешно штурмовали недалеко от Богдановки и Хромового.
На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне атаковали в районе Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, успеха не имели.
Авиация Сил обороны с начала суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Был сбит вражеский вертолет Ми-24 и шесть БПЛА разных типов (два из них – ударные, четыре – разведывательные).
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.
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