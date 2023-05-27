Генштаб уточнил данные о потерях РФ – есть заметный плюс по авиации
Генштаб ВСУ опубликовал уточненные данные о военных потерях Российской Федерации в Украине – утренние цифры потребовали корректировки.
Генштаб отметил, что данные скорректированы "с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года".
"Уточнение – это всегда где-то "минус", а где-то – "плюс". Просим это понять", – пишут военные.
По уточненным данным, общие потери врага с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года составили (цифры в скобках – изменение по сравнению с утренней публикацией):
— личного состава — 206200,
— танков — 3794 (-5),
— боевых бронированных машин — 7449 (+7),
— артиллерийских систем — 3414 (+8),
— РСЗО — 574,
— средств ПВО — 329,
— самолетов — 313 (+3),
— вертолетов — 298 (+2),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2990 (+49),
— крылатых ракет — 1036 (+31),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6183 (+11),
— специальной техники — 449.
- ВСУ: В ходе контратак под Бахмутом удалось продвинуться еще на 350-400 м.
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