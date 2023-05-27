Генштаб уточнил данные о потерях РФ – есть заметный плюс по авиации

Генштаб ВСУ опубликовал уточненные данные о военных потерях Российской Федерации в Украине – утренние цифры потребовали корректировки.

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Генштаб отметил, что данные скорректированы "с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений за предыдущий период с 24 февраля 2022 года".

"Уточнение – это всегда где-то "минус", а где-то – "плюс". Просим это понять", – пишут военные.

По уточненным данным, общие потери врага с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года составили (цифры в скобках – изменение по сравнению с утренней публикацией):

— личного состава — 206200,

— танков — 3794 (-5),

— боевых бронированных машин — 7449 (+7),

— артиллерийских систем — 3414 (+8),

— РСЗО — 574,

— средств ПВО — 329,

— самолетов — 313 (+3),

— вертолетов — 298 (+2),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2990 (+49),

— крылатых ракет — 1036 (+31),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6183 (+11),

— специальной техники — 449.

ВСУ: В ходе контратак под Бахмутом удалось продвинуться еще на 350-400 м.

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