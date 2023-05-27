Генштаб уточнив дані про втрати РФ – є помітний плюс щодо авіації

Генштаб ЗСУ опублікував уточнені дані про військові втрати Російської Федерації в Україні – ранкові цифри вимагали коригування.

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Генштаб зазначив, що дані скориговані "з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року".

"Уточнення – це завжди десь "мінус", а десь – "плюс". Просимо це зрозуміти", – пишуть військові.

За уточненими даними, загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року склали (цифри в дужках – зміни порівняно з ранковою публікацією):

- особового складу – 206200,

- танків – 3794 (-5),

- бойових броньованих машин – 7449 (+7),

- артилерійських систем – 3414 (+8),

- РСЗВ – 574,

- засобів ППО – 329,

- літаків – 313 (+3),

- гелікоптерів – 298 (+2),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2990 (+49),

- крилатих ракет – 1036 (+31),

- кораблів/катерів – 18,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6183 (+11),

- Спеціальної техніки – 449.

ЗСУ: Під час контратак під Бахмутом вдалося просунутися ще на 350-400 м.

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