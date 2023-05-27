Генштаб уточнив дані про втрати РФ – є помітний плюс щодо авіації
Генштаб ЗСУ опублікував уточнені дані про військові втрати Російської Федерації в Україні – ранкові цифри вимагали коригування.
Генштаб зазначив, що дані скориговані "з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року".
"Уточнення – це завжди десь "мінус", а десь – "плюс". Просимо це зрозуміти", – пишуть військові.
За уточненими даними, загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року склали (цифри в дужках – зміни порівняно з ранковою публікацією):
- особового складу – 206200,
- танків – 3794 (-5),
- бойових броньованих машин – 7449 (+7),
- артилерійських систем – 3414 (+8),
- РСЗВ – 574,
- засобів ППО – 329,
- літаків – 313 (+3),
- гелікоптерів – 298 (+2),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2990 (+49),
- крилатих ракет – 1036 (+31),
- кораблів/катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6183 (+11),
- Спеціальної техніки – 449.
- ЗСУ: Під час контратак під Бахмутом вдалося просунутися ще на 350-400 м.
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