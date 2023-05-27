Втрати Росії: ЗСУ знищили 480 окупантів, 24 артсистеми та стільки ж одиниць техніки за добу
Збройні Сили України знищили 480 російських окупантів, 24 артилерійські системи та стільки ж одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що за добу на Донбасі сталося 25 бойових сутичок із противником. Росіяни атакують у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 206 200 (+480),
— танків — 3799 (+3),
— бойових броньованих машин — 7442 (+7),
— артилерійських систем — 3406 (+22),
— РСЗВ — 572 (+2),
— засобів ППО — 329 (+1),
— літаків — 310,
— вертольотів — 296,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2941 (+31),
— крилатих ракет — 1025 (+10),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6172 (+11),
— спеціальної техніки — 449 (+3).
- У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.
- Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
- 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
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