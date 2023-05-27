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Втрати Росії: ЗСУ знищили 480 окупантів, 24 артсистеми та стільки ж одиниць техніки за добу

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 08:17
Втрати Росії: ЗСУ знищили 480 окупантів, 24 артсистеми та стільки ж одиниць техніки за добу - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: EPA)

Збройні Сили України знищили 480 російських окупантів, 24 артилерійські системи та стільки ж одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що за добу на Донбасі сталося 25 бойових сутичок із противником. Росіяни атакують у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 206 200 (+480),

— танків — 3799 (+3),

— бойових броньованих машин — 7442 (+7),

— артилерійських систем — 3406 (+22),

— РСЗВ — 572 (+2),

— засобів ППО — 329 (+1),

— літаків — 310,

— вертольотів — 296,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2941 (+31),

— крилатих ракет — 1025 (+10),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6172 (+11),

— спеціальної техніки — 449 (+3).

  • У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.
  • Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

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Дмитро Гриниченко
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