Потери России: ВСУ уничтожили 480 оккупантов, 24 артсистемы и столько же единиц техники
27.05.2023, 08:17
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 480 российских оккупантов, 24 артиллерийские системы и столько же единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что за сутки на Донбассе произошло 25 боевых столкновений с противником. Россияне атакуют в районе Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 206200 (+480),
— танков — 3799 (+3),
— боевых бронированных машин — 7442 (+7),
— артиллерийских систем — 3406 (+22),
— РСЗО — 572 (+2),
— средств ПВО — 329 (+1),
— самолетов — 310,
— вертолетов — 296,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2941 (+31),
— крылатых ракет — 1025 (+10),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11),
— специальной техники — 449 (+3).
- В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.
- Днем 25 мая спикер Восточной группировки войск Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил вывод Вагнера из Бахмута.
- 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
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