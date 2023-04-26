Генштаб: В Бахмуте тяжелые бои, РФ штурмует дороги на Константиновку и Часов Яр — карта
26.04.2023, 18:49
Танк ВСУ под Бахмутом (Фото: EPA)
Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также пытаются отрезать снабжение города, Вооруженные Силы Украины отбили 43 атаки на Донбассе за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои на востоке идут за Бахмут и Марьинку, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город.
За сутки украинские воины отбились в районах Орехово-Васильевки (дорога на Часов Яр) и Ивановского (дорога на Константиновку).
Также враг наступал вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского, успеха не имел.
Кроме этого, ВСУ отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.
Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, был сбит разведывательный беспилотник Supercam.
- 25 апреля командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможностьнаступать на Северск и Краматорск.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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