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Генштаб: В Бахмуте тяжелые бои, РФ штурмует дороги на Константиновку и Часов Яр — карта

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 18:49
Генштаб: В Бахмуте тяжелые бои, РФ штурмует дороги на Константиновку и Часов Яр — карта - Фото
Танк ВСУ под Бахмутом (Фото: EPA)

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также пытаются отрезать снабжение города, Вооруженные Силы Украины отбили 43 атаки на Донбассе за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои на востоке идут за Бахмут и Марьинку, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город. 

Бои в Бахмуте (Карта: Military Land)

За сутки украинские воины отбились в районах Орехово-Васильевки (дорога на Часов Яр) и Ивановского (дорога на Константиновку). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Также враг наступал вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского, успеха не имел. 

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Кроме этого, ВСУ отбили многочисленные атаки в районе Марьинки. 

Фронт в районе Марьинки (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, был сбит разведывательный беспилотник Supercam.

Читайте также: Генерал Сырский озвучил пять военных причин, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут

Дмитро Гриниченко
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