Генштаб: В Бахмуте тяжелые бои, РФ штурмует дороги на Константиновку и Часов Яр — карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также пытаются отрезать снабжение города, Вооруженные Силы Украины отбили 43 атаки на Донбассе за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои на востоке идут за Бахмут и Марьинку, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город.

За сутки украинские воины отбились в районах Орехово-Васильевки (дорога на Часов Яр) и Ивановского (дорога на Константиновку).

Также враг наступал вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского, успеха не имел.

Кроме этого, ВСУ отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, был сбит разведывательный беспилотник Supercam.

Дмитро Гриниченко

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