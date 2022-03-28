Генштаб: В Беларуси к границе стягивают Искандеры, корабли оккупантов готовятся к запускам

В Гомельской области Беларуси российские оккупанты перемещают новые пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которыми обстреливают Украину, "в направлении госграницы". Кроме того, отдельные корабли РФ "вышли в закрытый район" акватории Черного и Азовского морей, вероятно, для ракетных ударов по Украине, пишет Генштаб.

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Помимо этого, на 12:00 на фронте на разных направлениях произошло следующее:

→ в Мариуполе враг продолжил продвигаться в центр города;



→ в направлении Броваров оккупанты из 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии ЦВО пытались продвинуться – были остановлены;



→ примерно там же россияне продолжили обстреливать наши позиции в районе с. Лукьяновка, которое недавно силы обороны освободили от захватчиков;



→ в районе Сум оккупанты из 15-го мотострелкового полка отказываются воевать – морально-психологическое состояние "на нуле";



→ в районе Нью-Йорка (Донецкая область) враг дважды пытался штурмовать – безрезультатно. С тем же эффектом противник атаковал Марьинку, в направлении Тернов, а также в Рубежном.

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Евгений Пилипенко

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