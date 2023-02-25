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Генштаб: В Чечне продолжается насильственная мобилизация. Бросают под Бахмут

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 07:21
Генштаб: В Чечне продолжается насильственная мобилизация. Бросают под Бахмут - Фото
Рамзан Кадыров (Фото: EPA)

Во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия продолжается насильственная мобилизация местного населения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в Чечне продолжается принудительная мобилизация.

Отмечается, что для предупреждения возможного дезертирства и саботажа, 23 февраля в район Бахмута были дополнительно отправлены до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат". 

Кроме этого, во временно оккупированном Мариуполе, где российские оккупанты уничтожили более 80% жилых домов, противник предлагает жертвам бомбардировок получить жилье в новостроях на окраинах разрушенного города. 

Рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, которые подтверждают право собственности, россияне выдвигают обязательное условие наличия документов для получения жилья. 

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Дмитро Гриниченко
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война бахмут чечня генштаб
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