Генштаб: В Чечне продолжается насильственная мобилизация. Бросают под Бахмут
Во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия продолжается насильственная мобилизация местного населения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что в Чечне продолжается принудительная мобилизация.
Отмечается, что для предупреждения возможного дезертирства и саботажа, 23 февраля в район Бахмута были дополнительно отправлены до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат".
Кроме этого, во временно оккупированном Мариуполе, где российские оккупанты уничтожили более 80% жилых домов, противник предлагает жертвам бомбардировок получить жилье в новостроях на окраинах разрушенного города.
Рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, которые подтверждают право собственности, россияне выдвигают обязательное условие наличия документов для получения жилья.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский.
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