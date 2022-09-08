Генштаб: ВСУ отбили атаки на Донбассе. Авиация уничтожила ЗРК, опорные пункты и технику

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов на Донбассе, авиация нанесла более 12 ударов по противнику. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что Силы обороны Украины удерживают позиции и не допускают продвижения противника, украинские военные отбили атаки россиян в районе Константиновки, Довгенького, Дибровного, Григоровки, Соледара, Первомайского, Невельского, Марьинки и Каменки.

Ракетные войска и артиллерия продолжают контрбатарейную борьбу, атакуют систему управления и логистики оккупантов.

За прошлые сутки авиация ВСУ нанесла более 12 ударов, поразив два взводно-опорных пункта, шесть районов сосредоточения живой силы и техники, а также два зенитно-ракетных комплекса.

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 400 целей российских оккупантов из ракетных систем HIMARS.

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

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Дмитро Гриниченко

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