Генштаб: ВСУ отбили атаки на Донбассе. Авиация уничтожила ЗРК, опорные пункты и технику
Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов на Донбассе, авиация нанесла более 12 ударов по противнику. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что Силы обороны Украины удерживают позиции и не допускают продвижения противника, украинские военные отбили атаки россиян в районе Константиновки, Довгенького, Дибровного, Григоровки, Соледара, Первомайского, Невельского, Марьинки и Каменки.
Ракетные войска и артиллерия продолжают контрбатарейную борьбу, атакуют систему управления и логистики оккупантов.
За прошлые сутки авиация ВСУ нанесла более 12 ударов, поразив два взводно-опорных пункта, шесть районов сосредоточения живой силы и техники, а также два зенитно-ракетных комплекса.
- Вооруженные Силы Украины уничтожили более 400 целей российских оккупантов из ракетных систем HIMARS.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении украинские силы освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.
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