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Генштаб: ВСУ отбили атаки РФ на Донбассе. Часть россиян отказалась воевать под Херсоном

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04.09.2022, 19:15
Генштаб: ВСУ отбили атаки РФ на Донбассе. Часть россиян отказалась воевать под Херсоном - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинские силы отбили атаки армии РФ в районах девяти населенных пунктов на Донбассе, а под Херсоном часть российских солдат отказалась участвовать в боевых действиях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Украинским подразделениям удалось успешно отбить атаки армии РФ в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Зайцево, Кодема, Соледар и Первомайское.

Также Генштаб сообщил, что для оккупантов остается проблемным вопрос восполнения потерь в живой силе. Так, в исправительной колонии №124 во временно оккупированном Донецке представители частной военной компании "Вагнер" пытаются вербовать осужденных.

В районе Херсона, по данным Генштаба, военнослужащие 127-го полка 1-го армейского корпуса подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях.

Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть оккупантов забрали представители контрразведки РФ, дальнейшая их судьба неизвестна, пишет Генштаб.

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Оксана Житнюк
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Донбасс Херсон генштаб бунт контрнаступление отказники
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