Генштаб: ВСУ отбили атаки в районе Бахмута, Соледара и Марьинки. Сбили Ка-52, Ми-8 и Ми-24

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Соледара, Марьинки и Кременной за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник наступает на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях — также пытается тактически двигаться в районе Купянска.

За сутки ВСУ отбили атаки россиян в районах Стельмаховки и Червонопоповки Луганской области, а также в районе Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Первомайского, Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ — воины также сбили три вертолета (Ка-52, Ми-24 и Ми-8) и три БПЛА Орлан-10.

Ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад горюче-смазочных материалов.

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Дмитро Гриниченко

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