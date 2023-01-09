Генштаб: ВСУ отбили атаки в районе Бахмута, Соледара и Марьинки. Сбили Ка-52, Ми-8 и Ми-24
Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Соледара, Марьинки и Кременной за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник наступает на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях — также пытается тактически двигаться в районе Купянска.
За сутки ВСУ отбили атаки россиян в районах Стельмаховки и Червонопоповки Луганской области, а также в районе Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Первомайского, Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ — воины также сбили три вертолета (Ка-52, Ми-24 и Ми-8) и три БПЛА Орлан-10.
Ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад горюче-смазочных материалов.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
- Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ.
- Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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