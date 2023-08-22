Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Роботиного, продолжают наступать возле Бахмута – карта
Спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил, что украинские бойцы продвинулись вперед в районе Роботиного на Мелитопольском направлении, продолжают наступать в районе Бахмута.
"Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Есть успех в направлении Роботиного и закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Ковалев.
Украинские военные также наносят огненное поражение артиллерией по выявленным вражеским целям и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
В районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области у оккупантов значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляют перемещение подразделений и войск, активно используют резервы, добавил спикер Генштаба.
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
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