Генштаб: ВСУ продвинулись в районе Роботиного, продолжают наступать возле Бахмута – карта

Спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил, что украинские бойцы продвинулись вперед в районе Роботиного на Мелитопольском направлении, продолжают наступать в районе Бахмута.

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"Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Есть успех в направлении Роботиного и закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Ковалев.

Украинские военные также наносят огненное поражение артиллерией по выявленным вражеским целям и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

В районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области у оккупантов значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляют перемещение подразделений и войск, активно используют резервы, добавил спикер Генштаба.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

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