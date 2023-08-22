RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: ЗСУ просунулись в районі Роботиного, продовжують наступати біля Бахмута – карта

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 09:15
Генштаб: ЗСУ просунулись в районі Роботиного, продовжують наступати біля Бахмута – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Спікер Генштабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону повідомив, що українські бійці просунулися вперед у районі Роботиного на Мелітопольському напрямку, продовжують наступати у районі Бахмута. 

"Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Мали успіх у напрямку Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав Ковальов.

Фронт в районі Роботиного (Мапа: DeepState)

Українські військові також завдають вогневого ураження артилерією по виявлених ворожих цілях та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Фронт в районі Бахмута (Мапа: DeepState)

В районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви, додав спікер Генштабу.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Читайте також: NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнанаступбахмутАндрій КовальовРоботине
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 