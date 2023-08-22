Генштаб: ЗСУ просунулись в районі Роботиного, продовжують наступати біля Бахмута – карта
Спікер Генштабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону повідомив, що українські бійці просунулися вперед у районі Роботиного на Мелітопольському напрямку, продовжують наступати у районі Бахмута.
"Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Мали успіх у напрямку Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав Ковальов.
Українські військові також завдають вогневого ураження артилерією по виявлених ворожих цілях та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.
В районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви, додав спікер Генштабу.
- Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
- Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
- У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
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