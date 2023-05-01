Генштаб: ВСУ сохранили дороги на Бахмут, ожесточенные бои за Марьинку и Авдеевку — карта
Вооруженные Силы Украины сохранили контроль над дорогами на Бахмут, продолжаются ожесточенные бои за Марьинку и Авдеевку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, на Донбассе за сутки отбито более 36 атак противника.
В районе Бахмута продолжаются бои за сам город, также россияне пытались наступать в направлении Богдановки (дорога на Часов Яр), Ивановского и Александро-Шультино (дорога на Константиновку).
Продолжаются штурмы Авдеевки и Первомайского, оккупанты не могут достигнуть успеха. Идут атаки на Марьинку, бои за город.
Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, сбит разведывательный беспилотник "Орлан-10", ракетчики и артиллеристы поразили пять районов сосредоточения пехоты, склад боеприпасов, два района сосредоточения артиллерии и логистический центр.
- 25 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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