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Генштаб: ВСУ сохранили дороги на Бахмут, ожесточенные бои за Марьинку и Авдеевку — карта

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 07:19
Генштаб: ВСУ сохранили дороги на Бахмут, ожесточенные бои за Марьинку и Авдеевку — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины сохранили контроль над дорогами на Бахмут, продолжаются ожесточенные бои за Марьинку и Авдеевку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, на Донбассе за сутки отбито более 36 атак противника. 

В районе Бахмута продолжаются бои за сам город, также россияне пытались наступать в направлении Богдановки (дорога на Часов Яр), Ивановского и Александро-Шультино (дорога на Константиновку). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Продолжаются штурмы Авдеевки и Первомайского, оккупанты не могут достигнуть успеха. Идут атаки на Марьинку, бои за город. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, сбит разведывательный беспилотник "Орлан-10", ракетчики и артиллеристы поразили пять районов сосредоточения пехоты, склад боеприпасов, два района сосредоточения артиллерии и логистический центр. 

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка Марьинка бахмут генштаб
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