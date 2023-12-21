Генштаб: ВСУ убили уже более 350 000 россиян с начала войны. За сутки – более 1000 человек
За сутки Силы обороны ликвидировали 1080 российских оккупантов, уничтожили 31 боевую бронированную машину, 14 танков и 20 артиллерийских систем врага. Об этом сообщили в ежедневной сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 21 декабря 2023 года ориентировочно составляют:
– личного состава – около 350 270 (+1080);
- танков – 5828 (+14);
- боевых бронированных машин – 10 825 (+31);
- артиллерийских систем – 8226 (+20);
- РСЗО – 932 (+4);
- средств ПВО – 611 (+0);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 6342 (+26);
- крылатых ракет – 1613 (+1);
- кораблей/катеров – 22 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10919 (+48);
- специальной техники – 1208 (+5).
- Спикер ВСУ Штупун сообщил, что захватчики изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.
- Военные заявляют, что за прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. Оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и под Херсоном.
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