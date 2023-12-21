Генштаб: РФ наступає по всіх напрямках, десятки штурмів під Авдіївкою та Херсоном — карта
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та під Херсоном. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 99 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 16 атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Генштаб: РФ наступає по всіх напрямках, десятки штурмів під Авдіївкою та Херсоном — карта

Поблизу Кремінної українські воїни відбили 13 штурмів у районах Білогорівки, Тернів і Спірного.

Генштаб: РФ наступає по всіх напрямках, десятки штурмів під Авдіївкою та Херсоном — карта

Під Бахмутом ЗСУ відбили сім атак біля Богданівки, Кліщіївки й Андріївки.

Генштаб: РФ наступає по всіх напрямках, десятки штурмів під Авдіївкою та Херсоном — карта

Росіяни продовжують запеклі штурми Авдіївки для оточення міста, відбито 36 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також провальними були 10 штурмів у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Генштаб: РФ наступає по всіх напрямках, десятки штурмів під Авдіївкою та Херсоном — карта

У Запорізькій області ворог шість разів атакував у районах Вербового та Роботиного, успіху не мав. У напрямку Мелітополя продовжуються активні дії сил оборони для виснаження противника.

Генштаб: РФ наступає по всіх напрямках, десятки штурмів під Авдіївкою та Херсоном — карта

На Херсонщині українські з'єднання розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, армія РФ спробувала 30 разів штурмувати позиції ЗСУ, але отримала відсіч і зазнала втрат.

Генштаб: РФ наступає по всіх напрямках, десятки штурмів під Авдіївкою та Херсоном — карта

Українська авіація завдала ударів по 16 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також один — по зенітно-ракетному комплексу. Ракетники вразили п'ять районів зосередження загарбників, склад боєприпасів і шість артилерійських засобів.

  • На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.
  • Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.
  • Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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