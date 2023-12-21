Генштаб: РФ наступає по всіх напрямках, десятки штурмів під Авдіївкою та Херсоном — карта

Загарбники 30 разів без успіху намагалися штурмувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та під Херсоном. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 99 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 16 атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили 13 штурмів у районах Білогорівки, Тернів і Спірного.

Під Бахмутом ЗСУ відбили сім атак біля Богданівки, Кліщіївки й Андріївки.

Росіяни продовжують запеклі штурми Авдіївки для оточення міста, відбито 36 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також провальними були 10 штурмів у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

У Запорізькій області ворог шість разів атакував у районах Вербового та Роботиного, успіху не мав. У напрямку Мелітополя продовжуються активні дії сил оборони для виснаження противника.

На Херсонщині українські з'єднання розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, армія РФ спробувала 30 разів штурмувати позиції ЗСУ, але отримала відсіч і зазнала втрат.

Українська авіація завдала ударів по 16 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також один — по зенітно-ракетному комплексу. Ракетники вразили п'ять районів зосередження загарбників, склад боєприпасів і шість артилерійських засобів.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.

Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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