Генштаб: РФ атакует по всем направлениям, десятки штурмов под Авдеевкой и Херсоном — карта

Захватчики 30 раз безуспешно пытались штурмовать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и под Херсоном. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 16 атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

Вблизи Кременной украинские воины отбили 13 штурмов в районах Белогоровки, Тернов и Спорного.

Под Бахмутом ВСУ отбили семь атак около Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

Россияне продолжают ожесточенные штурмы Авдеевки для окружения города, отбито 36 атак в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Также провальными были 10 штурмов в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки.

В Запорожской области враг шесть раз атаковал в районах Вербового и Работино, успеха не имел. В направлении Мелитополя продолжаются активные действия Сил обороны для истощения противника.

В Херсонской области украинские соединения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, армия РФ попыталась 30 раз штурмовать позиции ВСУ, но получила отпор и понесла потери.

Украинская авиация нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также один — по зенитно-ракетному комплексу. Ракетчики поразили пять районов сосредоточия захватчиков, склад боеприпасов и шесть артиллерийских средств.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.

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