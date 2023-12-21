Генштаб: ЗСУ вбили вже понад 350 000 росіян з початку великої війни. За добу – понад 1000 осіб

Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 1080 російських окупантів, знищили 31 бойову броньовану машину, 14 танків і 20 артилерійських систем ворога. Про це повідомили у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 21 грудня 2023 року орієнтовно складають:

– особового складу – близько 350 270 (+1080);

- танків – 5828 (+14);

- бойових броньованих машин – 10 825 (+31);

- артилерійських систем – 8226 (+20);

- РСЗВ – 932 (+4);

- засобів ППО – 611 (+0);

- літаків – 324 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26);

- крилатих ракет – 1613 (+1);

- кораблів/катерів – 22 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10919 (+48);

- спеціальної техніки – 1208 (+5).

Речник ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями – кількість штурмів зменшилась, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

Військові заявляють, що протягом минулої доби на фронті сталося 99 бойових зіткнень. Окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та під Херсоном.

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