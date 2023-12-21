Генштаб: ЗСУ вбили вже понад 350 000 росіян з початку великої війни. За добу – понад 1000 осіб
За добу Сили оборони ліквідували 1080 російських окупантів, знищили 31 бойову броньовану машину, 14 танків і 20 артилерійських систем ворога. Про це повідомили у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 21 грудня 2023 року орієнтовно складають:
– особового складу – близько 350 270 (+1080);
- танків – 5828 (+14);
- бойових броньованих машин – 10 825 (+31);
- артилерійських систем – 8226 (+20);
- РСЗВ – 932 (+4);
- засобів ППО – 611 (+0);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26);
- крилатих ракет – 1613 (+1);
- кораблів/катерів – 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10919 (+48);
- спеціальної техніки – 1208 (+5).
- Речник ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями – кількість штурмів зменшилась, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.
- Військові заявляють, що протягом минулої доби на фронті сталося 99 бойових зіткнень. Окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та під Херсоном.
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