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Генштаб: За Бахмут, Авдеевку и Марьинку идут ожесточенные бои, отбито 69 атак — карта

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 06:32
Генштаб: За Бахмут, Авдеевку и Марьинку идут ожесточенные бои, отбито 69 атак — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили 69 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в направлении Лимана противник безуспешно наступал в районах Невского, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжаются попытки полного захвата Бахмута, идут штурмы, россияне безуспешно атаковали вблизи Орехово-Васильевки и Ивановского, ВСУ отбили 32 атаки на данном участке.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка идут бои возле Новокалинового, Красногоровки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки, враг провалил наступления. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, был сбит разведывательный БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения пехоты. 

Читайте также: ВСУ: Россия очень далека от захвата Бахмута. Пригожин поднял флаг над каким-то сортиром

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка Марьинка бахмут генштаб
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