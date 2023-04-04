Генштаб: За Бахмут, Авдеевку и Марьинку идут ожесточенные бои, отбито 69 атак — карта

Наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили 69 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в направлении Лимана противник безуспешно наступал в районах Невского, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества.

Продолжаются попытки полного захвата Бахмута, идут штурмы, россияне безуспешно атаковали вблизи Орехово-Васильевки и Ивановского, ВСУ отбили 32 атаки на данном участке.

В районе Донецка идут бои возле Новокалинового, Красногоровки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки, враг провалил наступления.

Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, был сбит разведывательный БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения пехоты.

Дмитро Гриниченко

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