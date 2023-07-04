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Генштаб: за сутки отбиты 40 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях – карты

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 07:39
Генштаб: за сутки отбиты 40 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях – карты - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Армия страны-агрессора сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло более 40 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку от Веселого Донецкой области. 

На Бахмутском направлении отбиты 9 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. 

Ситуация на Бахмутском направлении на утро 4 июля (Карта – Military Land)

На Авдеевском направлении противник в основном бил из артиллерии. Отбиты 15 атак оккупантов в районе Марьинки. 

Ситуация на Авдеевском направлении на утро 4 июля (Карта – Military Land)

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне прилагают усилия для создания препятствий продвижению ВСУ, сообщает Генштаб.

Ситуация на Запорожском направлении на утро 4 июля (Карта – Military Land)

За прошедшие сутки российские оккупанты применили 3 ракеты ЗРК С-300 и 22 иранских ударных БпЛА типа Shahed по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Силы ПВО уничтожили 16 Shahed.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

По данным военных, оккупанты продолжают нарушать международное гуманитарное право и используют детские учреждения для размещения своих раненых. В Макарово Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря, который находится в непосредственной близости к жилой застройке, обустроен военный госпиталь, где находится более 100 раненых оккупантов, при этом на территории этого лагеря размещена и военная техника. В Лимане Луганской области оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Ялынка", там также находится более 100 раненых, причем эта же территория используется для хранения военной техники.

Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 ЗРК, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских расчетов на огневых позициях и станцию РЭБ.

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Сергей Бережной
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