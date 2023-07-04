Генштаб: за добу відбито 40 атак окупантів у Донецькій та Луганській областях – мапи

Армія країни-агресора зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, там тривають важкі бої, протягом доби сталося понад 40 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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На Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південно-східніше Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здебільшого бив з артилерії. Відбито 15 атак окупантів в районі Мар'їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни докладають зусиль для створення перешкод просуванню ЗСУ, повідомляє Генштаб.

Минулої доби російські окупанти застосували 3 ракети ЗРК С-300 і 22 іранських ударних БпЛА типу Shahed по цивільних інфраструктурних об'єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. Сили ППО знищили 16 Shahed.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

За даними військових, окупанти продовжують порушувати міжнародне гуманітарне право та використовують дитячі установи для розміщення своїх поранених. У Макарові Луганської області на території дитячого оздоровчого табору, що розташований в безпосередній близькості до житлової забудови, облаштований військовий госпіталь, де перебуває понад 100 поранених окупантів, водночас на території цього табору розміщено військову техніку. У Лимані Луганської області окупанти переобладнали під військовий госпіталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка", там також понад 100 поранених, причому ця сама територія використовується для зберігання військової техніки.

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу супротивника.

Ракетні війська та артилерія вразили 3 ЗРК, 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських розрахунків на вогневих позиціях та станцію РЕБ.

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