Генштаб: Замечена активность бомбардировщиков Ту-95. Есть угроза ударов в ближайшее время
В России на этой неделе замечена активность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, есть угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, противник может нанести удары по объектам критической инфраструктуры и военным объектам в ближайшее время, чтобы вызвать панику у населения для дестабилизации ситуации в Украине.
Он отметил, что на этой неделе экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выполняли полеты в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также на Востоке РФ и в акватории Баренцева моря.
Для отработки вопросов по дозаправки горючим в воздухе также привлекались два самолета-заправщика Ил-78 дальней авиации.
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