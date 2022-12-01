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Генштаб: Замечена активность бомбардировщиков Ту-95. Есть угроза ударов в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 11:48
Генштаб: Замечена активность бомбардировщиков Ту-95. Есть угроза ударов в ближайшее время - Фото
Стратегические бомбардировщики Ту-95 (Фото: EPA)

В России на этой неделе замечена активность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, есть угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, противник может нанести удары по объектам критической инфраструктуры и военным объектам в ближайшее время, чтобы вызвать панику у населения для дестабилизации ситуации в Украине.

Он отметил, что на этой неделе экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выполняли полеты в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также на Востоке РФ и в акватории Баренцева моря.

Для отработки вопросов по дозаправки горючим в воздухе также привлекались два самолета-заправщика Ил-78 дальней авиации.

Читайте также: Армия России увеличила активность авиации, вероятность ударов не исчезает — Воздушные силы

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война генштаб Ту-95 Алексей Громов
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