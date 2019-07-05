Геращенко: ОБСЕ должна установить пункт наблюдения в Станице

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна установить пункт постоянного наблюдения в Станице Луганской, чтобы мониторить ситуацию после разведения сил. Об этом в эфире Радио Свобода заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Комментируя разведение сил в Станице Луганской, Геращенко сказала, что выступает за деэскалацию конфликта, однако разведение войск должно происходить "только на фоне прекращения огня и режима тишины".

"Знаете, что меня еще беспокоит? Я не слышу позиции украинских властей к ОБСЕ, например. Для меня очевидно, что если войска развели в Станице Луганской - это важно, но теперь должно быть очень четкое требование разобрать на этом мосту незаконно установленный боевиками и россиянами блокпост, демонтаж фортификационных сооружений на горе Князь Игорь, что также там усиливает позиции боевиков", - сказала Геращенко.

Она также отреагировала у себя в Facebook на слова президента страны-агрессора РФ о снятии блокады со временно оккупированного Донбасса. "Путин требует отмены блокады Донбасса. Мы требуем от Путина уйти из Донбасса прочь. Вместе со своими регулярными войсками с перешитыми шевронами, новейшей техникой и радиолокационными установками, которые, наконец, начало фиксировать в своих отчетах испуганная и осторожная миссия ОБСЕ", - подчеркнула Геращенко.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что с тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает опасность для украинских военных, которые обороняются в полосе населенного пункта.

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