Геращенко объяснил фейк МВД о психическом заболевании луцкого террориста

Департамент угрозыска Нацполиции распространял недостоверную информацию о психическом здоровье Кривоша, когда Аваков просил этого не делать

Полиция распространила ложную информацию о том, что захвативший в Луцке заложников Максим Кривош якобы находится на психиатрическом лечении для того, чтобы он позволил дать заложникам воду. Такое объяснение озвучил в эфире Радио Свобода замглавы МВД Антон Геращенко.

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Журналистка спросила у чиновника о психическом состоянии подозреваемого. Геращенко ответил, что на этот вопрос даст ответ психиатрическая экспертиза.

На замечание журналистки о том, что вчера департамент угрозыска Нацполиции уже дал ответ, распространив информацию, будто "террорист находится на психиатрическом лечении", замглавы МДВ ответил, что это было сделано умышленно.

"Это было сделано специально, чтобы вывести из себя. Мои заявления о том, что он не дает воды людям, которые растиражировали СМИ, за что я всем благодарен, привели к тому, что террорист читал постоянно интернет. Он увидел сообщение, что он ведет себя как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Национальной полиции Ковалем", - рассказал Геращенко.

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Вчера на брифинге в Луцке, который состоялся около 16:00, глава МВД Арсен Аваков обратился ко всем и попросил "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников". "Это не помогает ситуации. Это создает дополнительное напряжение", - сказал Аваков. Он отметил, что в СМИ появилась информация, будто подозреваемый лечился в психиатрической клинике. Авакова подчеркнул, что это не соответствует действительности.

О первом результате переговоров — согласии Кривоша передать заложникам воду — МВД сообщило в 19:04.

Вадим Ребрина

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