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31.05.2019, 14:12

Геращенко объяснила, почему "Путин - маньяк"

Геращенко объяснила, почему "Путин - маньяк" - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый замcпикера Рады подчеркнула, что "только маньяк может планировать расчленить дружную страну"

Первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент страны-агрессора России Владимир  Путин – маньяк. Об этом она заявила сегодня на съезде партии Европейская солидарность.

Она подчеркнула, что пять лет назад бывшему президенту Петру Порошенко удалось остановить проект "Новороссия".

"Один из самых страшных, самых кровавых сценариев, задуманных Путиным. Вы знаете, сейчас новоизбранная команда, ее голоса спрашивают у общества: "Вы что думаете Путин – маньяк?". Да, я думаю, что Путин - маньяк", - сказала Геращенко.

"Потому, что только маньяк может планировать расчленить дружную страну. Украсть Крым, оттяпать Донбасс, только маньяк может удерживать заложников и политзаключенных, только маньяк может наслаждаться от слез их семей. Только маньяк может сегодня знать о том, что Донбасс входит в пятерку, а по некоторым видам мин в тройку самых заминированных частей мира. Впереди только Сомали и Афганистан. Да - это маньяк", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, у Путина есть сценарий, что не удалась "Новороссия - построим Малороссию".

Геращенко добавила, что ключевой вызов, который стоит сегодня перед Порошенко и его командой, это остановить "Малороссию" в гибридной войне.

30 мая совладелец студии Квартал-95 Борис Шефир заявил, что "бывший президент и его и его окружение были заинтересованы в продолжении войны, а Путин - умный человек, с ним можно договориться". "Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", - подчеркнул Шефир.

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Теги: Петр Порошенко, владимир путин, Ирина Геращенко
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