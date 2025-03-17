Германия не рассчитывает на скорое прекращение огня в Украине и готовит новую помощь
Штеффен Хебештрайт (Фото: idowa.de)

Германия не рассчитывает на скорое достижение 30-дневного прекращения огня в Украине, поэтому готовит новые пакеты военной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт, передает Zeit Online.  

"Все это займет некоторое время", – сказал он. 

Кроме того, ведущие парламентские партии достигли согласия по пакету помощи Украине в размере 3 млрд евро. По словам Хебештрайта, первые поставки вооружения по нему Украине начнутся "в ближайшие несколько недель".

В первую очередь речь идет об артиллерийских боеприпасах. Другое вооружение, среди которого комплексы противовоздушной обороны Iris-T и Patriot, только предстоит заказать. Отмечается, что к поставкам эта помощь будет готова через "год или два" из-за "полной загрузки" производителей.

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