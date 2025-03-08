Раннее окончание войны позволило бы РФ применить свою энергию против Европы – разведка ФРГ
Раннее завершение войны РФ против Украины позволило бы россиянам "использовать свою энергию там, где они действительно этого хотят, а именно против Европы". Об этом заявил глава немецкой Федеральной разведывательной службы Бруно Каль в интервью общественному вещателю Deutsche Welle.
"Настоящая цель Путина – не только Украина, но и новый мировой порядок. Отстранение защиты НАТО и расширение сферы влияния России на Запад. Желательно без американцев в Европе", – рассказал чиновник.
По его словам, до сих пор такое желание имели только россияне – и немецкая сторона "надеется", что американцы тоже не хотят этого.
В ноябре 2024 года Каль заявил, что Россия готовится к войне со странами Запада, однако речь не идет о широкомасштабном нападении на государства НАТО. Он отмечал: Москва может прибегнуть к атаке на норвежский арктический остров Шпицберген или применить тактику "зеленых человечков" в странах Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.
- В январе министр обороны Германии сообщил, что сохраняется вероятность нападения России на страны НАТО в 2029-2030 годах, учитывая рост Вооруженных сил РФ.
- В феврале президент Зеленский заявил, что в 2025 году Россия планирует увеличить свою армию на 150 000 военных, после учений в Беларуси они могут начать полномасштабное вторжение в европейские страны.
- В марте премьер Польши Туск сообщил, что, согласно разведывательным данным союзников, через три-четыре года Россия будет готова к более масштабной войне, чем та, которая сейчас ведется против Украины.