Раннє завершення війни дозволило б росіянам застосувати енергію проти Європи – розвідка ФРН

Справжньою метою Путіна є не лише Україна, але й новий світовий порядок, зауважив Каль

Бруно Каль (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Раннє завершення війни РФ проти України дозволило б росіянам "використати свою енергію там, де вони дійсно цього хочуть, а саме проти Європи". Про це заявив голова німецької Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль в інтерв'ю суспільному мовнику Deutsche Welle.

"Справжня мета Путіна – не лише Україна, але й новий світовий порядок. Відсунення захисту НАТО і розширення сфери впливу Росії на Захід. Бажано без американців в Європі", – розповів посадовець.

За його словами, дотепер таке бажання мали лише росіяни – і німецька сторона "дуже сподівається", що американці теж не хочуть цього.

У листопаді 2024-го Каль заявив, що Росія готується до війни з країнами Заходу, однак не йдеться про широкомасштабний напад на держави НАТО. Він зазначив: Москва може вдатися до атаки на норвезький арктичний острів Шпіцберген або застосувати тактику "зелених чоловічків" у країнах Балтії під приводом захисту російських меншин.