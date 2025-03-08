The Telegraph: Трамп может перебросить американские войска из Германии в Венгрию

За пределами Штатов дислоцировано около 160 000 военнослужащих, значительная часть – в Германии

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и передислокации их в Восточную Европу. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников, близких к Белому дому.

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Трамп обдумывает вывод около 35 000 активных военнослужащих из Германии, что может еще больше испортить отношения между США и Европой.

Собеседники сообщили, что президент США, неоднократно предупреждающий, что Европа должна усилить свою обороноспособность, все больше разочаровывается тем, что континент "стремится к войне".

За пределами Штатов дислоцировано около 160 000 военнослужащих, значительная часть которых находится в Германии.

"Трамп разгневан тем, что они [Европа], кажется, настаивают на войне", — сообщил источник, близкий к Белому дому.

"Хотя никаких конкретных заявлений не запланировано, американские военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам наших интересов", – уточнил спикер национальной безопасности США Брайан Хьюз.

По информации медиа, Трамп рассматривает передислокацию войск из Германии в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией. На экстренном саммите Европейского Союза в Брюсселе в четверг, 6 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на обязательство усилить поддержку Украины, подписанное всеми другими государствами-членами.

Собеседники утверждают, что президент США рассматривает возможность перебазировать некоторые войска в Европе, чтобы они сосредоточились вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону, чтобы достичь целевых показателей ВВП. Это часть планов администрации изменить взаимодействие с Альянсом таким образом, чтобы содействовать странам-членам с большими расходами на оборону.

Трамп не раз критиковал страны НАТО за то, что они не достигли текущей цели в 2% расходов, утверждая, что эта разница ложится несправедливым бременем на США.

6 марта 2025 года Politico писало, что обмен разведывательными данными между странами НАТО под угрозой, поскольку члены Альянса становятся все более осторожными друг к другу.

В тот же день сообщалось, что Трамп рассматривает изменения политики своей страны в отношении НАТО. Согласно им, Штаты не будут приходить на помощь союзнику, если тот не достиг необходимого уровня расходов на оборону.