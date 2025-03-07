Макрон ответил на заявление Трампа о том, что союзники не защитят США в случае нападения

Франция и США "всегда были рядом друг с другом", сказал Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он "не хочет защищать европейских союзников, если они не будут платить", и на его сомнения в том, что европейцы придут на помощь Штатам, если те подвергнутся нападению. Французский президент дал комментарий после саммита Европейского Союза в Брюсселе, его слова приводит телеканал France 24.

Макрон подчеркнул, что Франция "уважает и дружит" с Соединенными Штатами и их лидерами и сама "вправе требовать того же" от американцев.

Он напомнил о вкладе маркиза де Лафайета для обретения независимости США и вспомнил генерала Джона Першинга, командующего американской армией во Франции во время Первой мировой войны.

"Мы всегда были рядом друг с другом", – сказал Макрон, вспоминая высадку американских войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Накануне Трамп выразил неуверенность в том, что НАТО станет на защиту Соединенных Штатов в случае нападения на страну. Он также предположил, что США могут отказаться от своих обязательств перед Альянсом, если страны не достигнут целевых показателей расходов на оборону.

"Если бы Соединенные Штаты были в беде и обратились за помощью к Франции или другим странам, вы думаете, они придут нас защищать? Они обязаны, но я не уверен", — сказал Трамп.

В материале говорится, что США были единственным членом НАТО, применившим пятую статью Альянса, сделав это в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года, что привело к операции в Афганистане, в которой принимали участие французские военные.

6 марта 2025 года Politico писало, что обмен разведывательными данными между странами НАТО под угрозой, поскольку члены Альянса становятся все более осторожными друг к другу.

В тот же день сообщалось, что Трамп рассматривает изменения политики своей страны в отношении НАТО. Согласно им, Штаты не будут приходить на помощь союзнику, если тот не достиг необходимого уровня расходов на оборону.