Макрон відповів на заяву Трампа про те, що союзники не захистять США у разі нападу

Франція та США "завжди були поруч один з одним", сказав Емманюель Макрон

Емманюель Макрон (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що він "не хоче захищати європейських союзників, якщо вони не платитимуть", та на його сумніви у тому, що європейці прийдуть на допомогу Штатам, якщо ті зазнають нападу. Французький президент надав коментар після саміту Європейського Союзу в Брюсселі, його слова наводить телеканал France 24.

Макрон наголосив, що Франція "поважає і дружить" зі Сполученими Штатами та їх лідерами й сама "має право вимагати того ж" від американців.

Він нагадав про внесок маркіза де Лафаєта у здобуття незалежності США й згадав генерала Джона Першинга, командувача американської армії у Франції під час Першої світової війни.

"Ми завжди були поруч один з одним", – сказав Макрон, згадуючи висадку американських військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Напередодні Трамп висловив невпевненість у тому, що НАТО стане на захист Сполучених Штатів у разі нападу на країну. Він також припустив, що США можуть відмовитися від своїх зобов’язань перед Альянсом, якщо країни-члени не досягнуть цільових показників витрат на оборону.

"Якби Сполучені Штати були в біді й звернулися по допомогу до Франції або інших країн, ви думаєте, вони прийдуть нас захищати? Вони зобов’язані, але я не впевнений", – сказав Трамп.

У матеріалі йдеться, що США були єдиним членом НАТО, хто застосував п'яту статтю Альянсу, зробивши це у відповідь на терористичні атаки 11 вересня 2001 року, що призвело до операції в Афганістані, у якій брали участь французькі військові.

6 березня 2025 року Politico писало, що обмін розвідувальними даними між країнами НАТО під загрозою, оскільки члени Альянсу стають дедалі обережнішими один до одного.

Того самого дня повідомлялося, що Трамп розглядає зміни політики своєї країни щодо НАТО. Згідно з ними, Штати не будуть приходити на допомогу союзнику, якщо той не досяг необхідного рівня витрат на оборону.