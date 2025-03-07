Макрон відповів на заяву Трампа про те, що союзники не захистять США у разі нападу
Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що він "не хоче захищати європейських союзників, якщо вони не платитимуть", та на його сумніви у тому, що європейці прийдуть на допомогу Штатам, якщо ті зазнають нападу. Французький президент надав коментар після саміту Європейського Союзу в Брюсселі, його слова наводить телеканал France 24.
Макрон наголосив, що Франція "поважає і дружить" зі Сполученими Штатами та їх лідерами й сама "має право вимагати того ж" від американців.
Він нагадав про внесок маркіза де Лафаєта у здобуття незалежності США й згадав генерала Джона Першинга, командувача американської армії у Франції під час Першої світової війни.
"Ми завжди були поруч один з одним", – сказав Макрон, згадуючи висадку американських військ у Нормандії під час Другої світової війни.
Напередодні Трамп висловив невпевненість у тому, що НАТО стане на захист Сполучених Штатів у разі нападу на країну. Він також припустив, що США можуть відмовитися від своїх зобов’язань перед Альянсом, якщо країни-члени не досягнуть цільових показників витрат на оборону.
"Якби Сполучені Штати були в біді й звернулися по допомогу до Франції або інших країн, ви думаєте, вони прийдуть нас захищати? Вони зобов’язані, але я не впевнений", – сказав Трамп.
У матеріалі йдеться, що США були єдиним членом НАТО, хто застосував п'яту статтю Альянсу, зробивши це у відповідь на терористичні атаки 11 вересня 2001 року, що призвело до операції в Афганістані, у якій брали участь французькі військові.
- 6 березня 2025 року Politico писало, що обмін розвідувальними даними між країнами НАТО під загрозою, оскільки члени Альянсу стають дедалі обережнішими один до одного.
- Того самого дня повідомлялося, що Трамп розглядає зміни політики своєї країни щодо НАТО. Згідно з ними, Штати не будуть приходити на допомогу союзнику, якщо той не досяг необхідного рівня витрат на оборону.