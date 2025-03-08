The Telegraph: Трамп може перекинути американські війська з Німеччини до Угорщини

За межами Штатів дислоковано близько 160 000 військовослужбовців, значна частина – в Німеччині

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини та передислокації їх до Східної Європи. Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників, близьких до Білого дому.

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Трамп обмірковує виведення близько 35 000 активних військовослужбовців з Німеччини, що може ще більше зіпсувати відносини між США та Європою.

Співрозмовники повідомили, що президент США, який неодноразово попереджав, що Європа повинна посилити свою обороноздатність, дедалі більше розчаровується тим, що континент "прагне до війни".

За межами Штатів дислоковано близько 160 000 військовослужбовців, значна частина яких перебуває в Німеччині.

"Трамп розгніваний тим, що вони [Європа], здається, наполягають на війні", — повідомило джерело, близьке до Білого дому.

"Хоча ніяких конкретних заяв не заплановано, американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ по всьому світу, щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам наших інтересів", – уточнив речник національної безпеки США Браян Г'юз.

За інформацією медіа, Трамп розглядає передислокацію військ з Німеччини до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з Росією. На екстреному саміті Європейського Союзу у Брюсселі в четвер, 6 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на зобов’язання посилити підтримку України, підписане всіма іншими державами-членами.

Співрозмовники стверджують, що президент США розглядає можливість перебазування деяких військ в Європі, щоб вони зосередилися навколо країн НАТО, які збільшили свої витрати на оборону, щоб досягти цільових показників ВВП. Це частина планів адміністрації змінити взаємодію з Альянсом таким чином, щоб сприяти країнам-членам з більшими витратами на оборону.

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної цілі у 2% витрат, стверджуючи, що ця різниця лягає несправедливим тягарем на США.

6 березня 2025 року Politico писало, що обмін розвідувальними даними між країнами НАТО під загрозою, оскільки члени Альянсу стають дедалі обережнішими один до одного.

Того самого дня повідомлялося, що Трамп розглядає зміни політики своєї країни щодо НАТО. Згідно з ними, Штати не будуть приходити на допомогу союзнику, якщо той не досяг необхідного рівня витрат на оборону.