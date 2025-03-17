Німеччина не розраховує на швидке припинення вогню в Україні та готує нову допомогу
Штеффен Хебештрайт (Фото: idowa.de)

Німеччина не розраховує на швидке досягнення 30-денного припинення вогню в Україні, тож готує нові пакети військової допомоги. Про це заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт, передає Zeit Online.

"Все це займе деякий час", – сказав він.

Крім того, провідні парламентські партії досягли згоди щодо пакета допомоги Україні у розмірі 3 млрд євро. За словами Хебештрайта, перші постачання озброєння щодо нього Україні розпочнуться "найближчими кількома тижнями".

Насамперед йдеться про артилерійські боєприпаси. Інше озброєння, серед якого комплекси протиповітряної оборони Iris-T і Patriot, тільки доведеться замовити. Зазначається, що до постачання ця допомога буде готова через рік чи два через "повне завантаження" виробників.

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