Германия передаст ВСУ полевой госпиталь Role-2: из чего он состоит

Германия передаст Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role-2. С 2014 года Украина получила от союзника медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро, написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал он.

Резников добавил, что за последние семь лет в Германии пролечились 160 украинских военнослужащих.

По информации Милитарного, полевой госпиталь Role-2 очень важен для оказания помощи пострадавшим в случае боевых действий. В его условиях можно стабилизировать состояние раненого, а также прооперировать перед доставкой в больницу.

В этот тип госпиталя входят: палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционная, стоматология, лаборатории, радиологическое отделение.

В апреле 2021 года экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес сказал, что о реальной подготовке российских войск к вторжению в Украину можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали.

После визита на линию фронта в Украине один из двух лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы и оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России – например, бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое.

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Яна Катасонова

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