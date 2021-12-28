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Германия передаст ВСУ полевой госпиталь Role-2: из чего он состоит

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 18:01
Германия передаст ВСУ полевой госпиталь Role-2: из чего он состоит - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Германия передаст Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role-2. С 2014 года Украина получила от союзника медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро, написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал он.

Резников добавил, что за последние семь лет в Германии пролечились 160 украинских военнослужащих.

Cкриншот Twitter

По информации Милитарного, полевой госпиталь Role-2 очень важен для оказания помощи пострадавшим в случае боевых действий. В его условиях можно стабилизировать состояние раненого, а также прооперировать перед доставкой в больницу.

В этот тип госпиталя входят: палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционная, стоматология, лаборатории, радиологическое отделение.

  • В апреле 2021 года экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес сказал, что о реальной подготовке российских войск к вторжению в Украину можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали.
  • После визита на линию фронта в Украине один из двух лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы и оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России – например, бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое. 

Читайте также: В новой правящей коалиции в Германии призвали ужесточить правила экспорта вооружений

Яна Катасонова
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Алексей Резников ВСУ госпиталь Role-2
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