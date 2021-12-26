В новой правящей коалиции в Германии призвали ужесточить правила экспорта вооружений

В Германии новая правящая коалиция намерена ужесточит критерии экспорта вооружений. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает DW.

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Бербок заявила, что новая правящая коалиция внимательно изучит существовавшую в последние годы политику в сфере поставок вооружений и ужесточит правила выдачи разрешения на их экспорт.

"Мы работаем над законом о контроле над экспортом вооружений, который прояснит, на основании каких критериев должны выдаваться разрешения", – заявила глава немецкого МИД.

Накануне выяснилось, что бывшее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель за последние девять дней у власти выдало разрешений на экспорт оружия почти на 5 млрд евро – больше, чем за девять предшествовавших месяцев. Основная часть поставок предназначена для Египта.

Как отмечается, новая правящая коалиция в ФРГ намерена ограничить экспорт вооружений в страны за пределами ЕС и НАТО.

Сейчас этот вопрос курирует министерство экономики, но уже несколько лет обсуждается целесообразность передачи соответствующих полномочий МИДу.

Как отметила Бербок, экспорт вооружений – не только экономический вопрос, но и вопрос внешней политики, прав человека и международных отношений.

Глава немецкого МИД выступает за общеевропейское решение, но признает, что добиться его будет непросто, поскольку некоторые страны, например Франция, гораздо менее строго, чем Германия, подходят к выдаче разрешений на экспорт вооружений.

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Наталия Медведева

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