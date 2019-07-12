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12.07.2019, 16:15

Германия приветствует прямые переговоры между Зеленским и Путиным

Германия приветствует прямые переговоры между Зеленским и Путиным - Фото
Фото: ЕРА

Вместе с тем немецкая сторона заявила, что к ней пока никто не обращался с предложением о расширении нормандского формата

Власти Германии приветствуют разговор между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и заявляют о своей поддержке прямых переговоров между сторонами по конфликту в Донбассе. Об этом на брифинге сказал представитель МИД Германии Кристофер Бургер, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине... Если мы хотим выполнения минских соглашений, нам нужны прямые переговоры между их подписантами", - сказал Бургер.

Также он позитивно высказался о вчерашнем разговоре Зеленского и Путина.

Вместе с тем Бургер заявил, что к немецкой стороне пока никто не обращался с предложением о расширении нормандского формата за счет присоединения к нему Великобритании и США.

Вчера состоялся первый разговор Зеленского с Путиным. Первым о его результатах сообщил Кремль. Потом свою информацию о беседе обнародовалив Офисе президента Украины.

Сегодня Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ российско-украинские отношения, "в том числе, в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским".

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Теги: Владимир Зеленский, Германия, владимир путин, нормандский формат
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