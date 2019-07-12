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12.07.2019, 15:23

Путин обсудил разговор с Зеленским на Совете безопасности РФ

Путин обсудил разговор с Зеленским на Совете безопасности РФ - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

"Затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений", - сказал Песков

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ российско-украинские отношения, "в том числе, в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским". Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - сказал Песков.

Вчера состоялся первый разговор Зеленского с Путиным. Первым о его результатах сообщил Кремль. Потом свою информацию о беседе обнародовали в Офисе президента Украины.

Сегодня Песков сообщил, что разговор продолжался около 20 минут и носил "достаточно прагматичный характер".

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, Совет безопасности
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