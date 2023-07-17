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Германия уверена: до 2025 года у нее будет самая лучшая дивизия среди стран НАТО в Европе

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 12:54
Германия уверена: до 2025 года у нее будет самая лучшая дивизия среди стран НАТО в Европе - Фото
Немецкие военные (Фото: ЕРА)

Начальник сухопутных войск Германии Альфонс Майс убежден, что к 2025 году у его страны будет лучше всего оснащена армейская дивизия среди европейских союзников по НАТО в Европе. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сейчас у Берлина нет ни одной боеспособной дивизии – воинской части, насчитывающей более 20 000 военнослужащих.

Немецкая столица стремится развернуть первую из трех дивизий до 2025 года, а вторую – в 2027 году.

"Я очень оптимистично настроен по поводу того, что мы это сделаем", – сказал Майс, имея в виду развертывание первой дивизии.

Он добавил, что дивизия изначально будет укомплектована на 80-90% от необходимого личного состава, и эти планы были согласованы с НАТО.

Майс отметил, что сначала будут оснащены две механизированные бригады, позже – легче вооруженная средняя бригада, которая будет усилена голландской бригадой (она насчитывает около 5000 военнослужащих. – Ред.).

По словам военачальника, "этого будет достаточно".

"В любом случае этого будет достаточно для того, чтобы в 2025 году иметь лучше всего оснащенную дивизию среди всех европейских партнеров НАТО. По крайней мере, это наша общая цель с голландскими партнерами", – сказал он.

  • Германия анонсировала на саммите НАТО в Вильнюсе новый пакет для ВСУ на 700 млн евро: там две пусковые установки ЗРК Patriot из бундесвера арсенала, еще 25 танков Leopard (модель не уточняется), 20 000 снарядов, 40 БМП Marder, средства противодействия БПЛ и средства противодействия БПЛ.
  • Также в июле Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2.

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Милана Головань
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Германиянатоармиядивизия
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