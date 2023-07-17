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Німеччина впевнена: до 2025 року матиме найкращу дивізію серед союзників НАТО у Європі

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 12:54
Німеччина впевнена: до 2025 року матиме найкращу дивізію серед союзників НАТО у Європі - Фото
Німецькі військові (Фото: ЕРА)

Начальник сухопутних військ Німеччини Альфонс Майс переконаний, що до 2025 року його країна матиме найкращим чином оснащену армійську дивізію серед європейських союзників по НАТО в Європі. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, зараз Берлін не має жодної боєздатної дивізії – військової частини, що налічує понад 20 000 військовослужбовців. 

Німецька столиця прагне розгорнути першу з трьох дивізій до 2025 року, а другу – у 2027 році.

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми це зробимо", – сказав Майс, маючи на увазі розгортання першої дивізії.

Він додав, що дивізія спочатку буде укомплектована на 80-90% від необхідного особового складу, і що ці плани були узгоджені з НАТО.

Майс зазначив, що спочатку буде оснащено дві механізовані бригади, пізніше – легше озброєну середню бригаду, яку буде посилено голландською бригадою (вона налічує близько 5000 військовослужбовців. – Ред.).

За словами воєначальника, "цього буде достатньо".

"У будь-якому разі цього буде достатньо для того, щоб у 2025 році мати найкраще оснащену дивізію серед усіх європейських партнерів НАТО. Принаймні, це наша спільна мета з голландськими партнерами", – сказав він.

  • Німеччина анонсувала на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет для ЗСУ на 700 млн євро: там дві пускових установки ЗРК Patriot з арсеналу бундесверу, ще 25 танків Leopard (модель не уточнюється), 20 000 снарядів, 40 БМП Marder, засоби протидії БПЛА та розвідувальні дрони.
  • Також у липні Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2.

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Мілана Головань
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НАТОНімеччинаарміядивізія
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