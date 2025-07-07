Германия вложила в чешскую инициативу более миллиарда евро

Правительство Германии обратилось к европейским партнерам с просьбой о поставках оружия для Украины

Йоханн Вадефуль (Фото: UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / EPA)

Германия внесла один из самых больших вкладов в чешскую инициативу по поставке боеприпасов Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время встречи со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Липавский поблагодарил Вадефуля за активное участие в чешской инициативе, отметив, что вклад Германии является одним из самых больших среди всех стран-участниц инициативы.

В ответ Вадефуль сообщил, что Германия вложила более миллиарда евро в закупку боеприпасов для Украины.

Немецкий дипломат высоко оценил эту инициативу и отметил, что правительство Германии обращается к европейским партнерам с просьбой найти в своих запасах необходимое для Украины вооружение, в частности для противовоздушной обороны.