Германия вложила в чешскую инициативу более миллиарда евро
Германия внесла один из самых больших вкладов в чешскую инициативу по поставке боеприпасов Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время встречи со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.
Липавский поблагодарил Вадефуля за активное участие в чешской инициативе, отметив, что вклад Германии является одним из самых больших среди всех стран-участниц инициативы.
В ответ Вадефуль сообщил, что Германия вложила более миллиарда евро в закупку боеприпасов для Украины.
Немецкий дипломат высоко оценил эту инициативу и отметил, что правительство Германии обращается к европейским партнерам с просьбой найти в своих запасах необходимое для Украины вооружение, в частности для противовоздушной обороны.
- К инициативе Чехии финансово присоединились около 20 стран, в том числе Германия, Канада, Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания и другие.
- В 2025 году Украина может получить 1,8 млн боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов по всему миру, сообщил Зеленский.
- Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна готова продолжить программу поставок тяжелых боеприпасов Украине до 2026 года при условии сохранения политической поддержки. Парламентские выборы в Чехии в этом году могут привести к власти противников военной помощи Украине.