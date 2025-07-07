Німеччина вклала у чеську ініціативу понад мільярд євро, це один з найбільших внесків
Німеччина зробила один з найбільших внесків в чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.
Ліпавський подякував Вадефулю за активну участь у чеській ініціативі, зазначивши, що внесок Німеччини є одним з найбільших серед усіх країн-учасниць ініціативи.
У відповідь Вадефуль проінформував, що Німеччина вклала у закупівлю боєприпасів для України понад мільярд євро.
Німецький дипломат високо оцінив цю ініціативу та зазначив, що уряд Німеччини звертається до європейських партнерів з проханням знайти у своїх запасах необхідне для України озброєння, зокрема для протиповітряної оборони.
- До ініціативи Чехії фінансово доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші.
- У 2025 році Україна може отримати 1,8 млн боєприпасів за чеською ініціативою із закупівлі снарядів у всьому світі, повідомив Зеленський.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна готова продовжити програму постачання важких боєприпасів Україні на 2026 рік за умови збереження політичної підтримки. Цьогорічні парламентські вибори можуть привести до влади у Чехії противника військової допомоги Україні.