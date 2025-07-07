Німеччина вклала у чеську ініціативу понад мільярд євро, це один з найбільших внесків

Уряд Німеччини звернувся до європейських партнерів у пошуках озброєння для України

Йоганн Вадефуль (Фото: UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / EPA)

Німеччина зробила один з найбільших внесків в чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Ліпавський подякував Вадефулю за активну участь у чеській ініціативі, зазначивши, що внесок Німеччини є одним з найбільших серед усіх країн-учасниць ініціативи.

У відповідь Вадефуль проінформував, що Німеччина вклала у закупівлю боєприпасів для України понад мільярд євро.

Німецький дипломат високо оцінив цю ініціативу та зазначив, що уряд Німеччини звертається до європейських партнерів з проханням знайти у своїх запасах необхідне для України озброєння, зокрема для протиповітряної оборони.