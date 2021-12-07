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Герой Украины "Да Винчи" из ДУК Правый сектор о войне: Это не 2015 год, но есть обострение

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 15:14
Герой Украины
Дмитрий Коцюбайло (Скриншот с видео в YouTube Янины Соколовой)

Ветеран войны на Донбассе из Добровольческого корпуса "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи"), которого президент Владимир Зеленский на прошлой неделе наградил званием Герой Украины, рассказал об активной фазе войны на Донбассе. В интервью Радио Свобода он сказал, что оккупанты все чаще ведут точечные обстрелы и используют беспилотники.

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Воюющий восьмой год "Да Винчи" прокомментировал сказанные им ранее слова об "активной фазе" на Донбассе. Он уточнил, что ситуация не такая, как в 2015-м, но есть обострение.

"С каждым годом война все больше развивается в плане технологических вопросов. Применяется больше беспилотных летальных аппаратов", – сказал "Да Винчи".

Он отметил, что с июля 2021-го ситуация стала более обостренной, так как боевики стали чаще применять артиллерийское вооружение точечными ударами, беспилотники, а также чаще задействуют снайперов.

"Сейчас началась более активная фаза, но полностью контролируемая Вооруженными силами", – сказал Коцюбайло.

Отвечая на вопрос о том, не планирует ли Правый сектор "легализоваться" в Вооруженных силах, "Да Винчи" сказал, что не исключает этого в дальнейшем, но нынешний статус Правого сектора дает возможность подготавливать добровольцев и обучать "простых людей" противостоять возможной дальнейшей агрессии РФ. Он также уточнил, что бойцы Правого сектора сейчас не стоят на передовой – есть тренировочная база, где обучают добровольцев. Однако в случае обострения ситуации Правый сектор намерен укреплять позиции ВСУ, как и в 2014-м.

"Да Винчи" добавил, что собирается оставаться на фронте до тех пор, пока все украинские территории не будут освобождены от российского агрессора.

СПРАВКА. ВСУ и ДУК "Правый сектор" активно взаимодействовали во время обостренных боев в первые годы войны на Донбассе. В 2014-м ВСУ вместе с добровольцами освободили Авдеевку, Красногоровку, Опытное, а также обороняли Донецкий аэропорт.
  • 1 декабря в Верховной Раде Зеленский наградил "Да Винчи" званием Герой Украины.
  • Министр обороны Алексей Резников говорит, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Если "тренд будет продолжаться", скоро количество российских военных у границ Украины достигнет 175 000.

Читайте также: Ярош: Если будет широкомасштабное вторжение РФ, добровольцев задействуют в разных схемах

Оксана Житнюк
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ВСУ война Донбасс правый сектор да винчи Дмитрий Коцюбайло
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