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Гладковский после объявления сына в розыск решил подать в суд на НАБУ

22.04.2021, 20:15
Гладковский после объявления сына в розыск решил подать в суд на НАБУ - Фото
Олег Гладковский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что подает в суд на НАБУ после того, как бюро сегодня объявило в розыск его сына Игоря Гладковского в рамках дела о поставках товаров для Укроборонпрома. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Богдан, которой владеет Олег Гладковский.

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"Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку – такой была реакция господина Гладковского на события последних суток", – говорится в сообщении Богдана.

Также, по мнению Гладковского, правовой оценки требуют и "публикации ложных данных со стороны НАБУ, предоставляемых обществу в виде свершившихся фактов". О каких данных идет речь, не уточняется.

"Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективного расследования по делам так и не прослеживается", – заявил Гладковский, не уточнив, какие именно "черный пиар" и "провокации" он имеет в виду.

  • 25 февраля 2019 г Наші гроші выпустили сюжет о "схеме" отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой, по информации журналистов, был причастен 22-летний сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера пятого президента Петра Порошенко.
  • Самого замсекретаря СНБО также назвали причастным к "схеме". Тогда на время расследования его отстранили от должности. В Укроборонпроме заявили, что сюжет Бигуса – "журналистские манипуляции".
  • 29 апреля 2020 года НАБУ сообщило о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили Оптимумспецдеталью, фирмой, которая фигурировала в расследовании. 
  • 8 июля 2020 года Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности Игоря Гладковского к "схемам" в оборонке. 9 декабря Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского суда.
  • 21 декабря НАБУ и САП сообщили Игорю Гладковскому о подозрении в получении 950 000 грн неправомерной выгоды.
Вадим Ребрина
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укроборонпром набу олег гладковский Оптимумспецдеталь
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